Муромские прокуроры пришли с проверкой в местный батутный центр. Установлено, что спортинвентарь осматривался лишь формально, без контроля за состоянием батутов. Кроме того, отсутствовала

Муромские прокуроры пришли с проверкой в местный батутный центр. Установлено, что спортинвентарь осматривался лишь формально, без контроля за состоянием батутов. Кроме того, отсутствовала маркировка и сведения о пружинистых сетках. Допускались нарушения требований пожарной безопасности, в том числе ненадлежащее содержание путей эвакуации, – сообщают в прокуратуре. – Также предпринимателем не были разработаны инструкции по охране труда