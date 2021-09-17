Во Владимирской области в деревне Санино Петушинского района открыли памятник последнему русскому императору Николаю Второму. Событие приурочено к престольному празднику храма ..

Во Владимирской области в деревне Санино Петушинского района открыли памятник последнему русскому императору Николаю Второму. Событие приурочено к престольному празднику храма Черниговской иконы Божией Матери. Монумент установлен за счет благотворительных пожертвований.В этот день в храме состоялись богослужения. Литургию возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, которому сослужило духовенство Александровской епархии.По размерам скульптура является второй среди всех памятников расстрелянному царю после екатеринбургского. Николай Второй исполнен в полный рост, с мантией на плечах и державой в левой руке.После торжественной церемонии открытия состоялась трапеза, концерт и детская анимационная программа.