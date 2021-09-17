17 сентября в районе пяти утра пожарных вызвали на тушение жилого двухквартирного дома. На момент прибытия подразделений горела кровля. Пожарные не дали огню распространиться по всему дому и

17 сентября в районе пяти утра пожарных вызвали на тушение жилого двухквартирного дома. На момент прибытия подразделений горела кровля. Пожарные не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали пожар на площади 128 квадратных метров, сообщают в пресс-службе МЧС. Сгорела кровля и часть дома. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 5 единиц техники, 10