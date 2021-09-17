15 сентября, в Гусь-Хрустальном районе, на 364 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два автомобиля. Водитель “Лады” на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу

15 сентября, в Гусь-Хрустальном районе, на 364 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два автомобиля. Водитель “Лады” на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу “Рено”. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД по Владимирской области По предварительной информации, водитель “Лада Веста”, двигаясь со стороны Владимира в направлении Тумы, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу “Рено Гранд”, который