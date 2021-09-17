17.09.2021

2021-09-17 21:05:05

Владимирский писатель, автор книги об Александре Невском, нуждается в помощи

Не теряет вдохновения и стойкости. Наш земляк - писатель из Вязников Владимир Герасимов выпустил новую книгу - "Авдеевы тропы", посвященную великому князю Александру Невскому. Её автор и сам настоящий пример мужества. Прикованный к инвалидной коляске, он не привык просить о помощи. Но теперь вынужден. Тему продолжит Вера Куликова.



Новым романом Владимир Герасимов гордится. "Авдеевы тропы" решило напечатать само издательство. Три десятка героев в книге - личности исторические. Самая известная - Александр Невский. Во все времена святой благоверный князь для россиян - символ мужества, героизма, любви к Отечеству.



Владимир Герасимов, член Союза писателей России, член Союза журналистов России:



- Начал я ее стихотворной поэмой такой. Писал, писал очень много, а потом чего-то мне не понравилось! Как-то тут не то, и решил начать прозой, вот прозой я то и дело печатаю. И вот, в конце концов, такую толстую, даже сам удивляюсь, как мог написать?!



Вязниковец Владимир Герасимов - автор исторической прозы, детских сказок и стихов. Издал больше двух десятков книг. Учился в Литературном институте у поэта Николая Сидоренко. Стихи пишет с юности. И в 68 Владимир Михайлович по-прежнему романтик.



Владимир Герасимов, член Союза писателей России, член Союза журналистов России:



- А у нас сегодня ранний листопад.



Он еще не осень!



Он не виноват!



Августовский полдень у березы прядь



Рановато, вроде, красоту терять!



Писатель из Вязников, как и его герои, удивительно мужественный человек. С детства прикован к инвалидной коляске. Это не помешало ему вести активный образ жизни, заниматься краеведением и журналистикой. Вместе с сотрудниками ГИБДД Владимир Михайлович выезжал в рейды, возглавлял Вязниковское отделение общества инвалидов. Его ориентир - советский писатель Николай Островский. Скованный недугом, но не сломленный. По словам Владимира Герасимова, его здоровье ухудшилось в последние годы. Ещё ребенком он перенёс полиомиелит. Болезнь лишила его возможности ходить. Парализована правая рука. Сейчас перестала двигаться и левая. Инвалид первой группы, Владимир Михайлович не может сам перевернуться. Его супруге стало трудно за ним ухаживать. Татьяна Герасимова сама инвалид 2 группы, передвигается с помощью ходунков. За ухода за писателем требуется специализированная кровать. Подходящую модель нашли.



Татьяна Герасимова, жена писателя:



- Она может и боковое переворачивание, и спинка поднимается. Самая большая проблема - это туалет! Вот как! Он сам себя не может обслужить!



Татьяна и Владимир Герасимовы прожили счастливо вместе 40 лет и никогда не просили о помощи. С проблемами справлялись сами. Но на этот раз им не обойтись без нашей поддержки. Стоимость многофункциональной кровати - больше 100 тысяч рублей. На пенсию ее не купить! Помочь Владимиру Герасимову может каждый из наших зрителей. Контакты писателя - в нашей редакции. Вместе с автором добрых детских сказок из Вязников верим в счастливое завершение этой истории.



Герасимов Владимир Михайлович,



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Вера Куликова, Семен Карпов. «Вести-Владимир»