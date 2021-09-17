Причиненный собственникам ущерб составил около 90 000 рублей.

В июне текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратились представители пяти торговых точек, сообщившие о пропаже денег. В каждом случае неизвестные попадали в помещение, взламывая замок входной двери.Сумма причиненного собственникам ущерба составила около 90 000 рублей.Сотрудники городского УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате было установлено, что причастность к хищению может иметь одна и та же женщина.В дальнейшем во взаимодействии с коллегами из Рязанской области личность фигурантки и её местонахождение были установлены. Злоумышленницей оказалась 34-летняя уроженка Смоленской области, ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей.Женщина была задержана и дала признательные показания.Злоумышленница пояснила, что приехала во Владимир с целью совершения краж из магазинов и торговых центров.В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Причиненный ущерб частично возмещен.