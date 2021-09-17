Во Владимире на время проведения фестиваля «Лица улицы» 18 сентября с 9.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Музейной. Власти перекроют проезд на участке от улицы ..

Во Владимире на время проведения фестиваля «Лица улицы» 18 сентября с 9.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Музейной. Власти перекроют проезд на участке от улицы Подбельского до улицы Володарского.Объезд будет организован по улицам Комсомольской, Воровского и Подбельского.Как пояснили в мэрии, меры предпринимаются для обеспечения безопасности.Водителям рекомендуют своевременно выбирать пути объезда.