Во Владимире сотрудники ряда бюджетных учреждений массово взяли открепительные удостоверения и пришли проголосовать в Доме офицеров. В очередь к урнам выстроились полицейские, ..

Во Владимире сотрудники ряда бюджетных учреждений массово взяли открепительные удостоверения и пришли проголосовать в Доме офицеров. В очередь к урнам выстроились полицейские, культработники, сотрудники ВСМЗ.На входе в избирательный участок члены комиссии проводят термометрию, выдают средства индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется в бесконтактном режиме.Жители получат на руки два бюллетеня. В первом они отдадут свой голос за одну из 14 партий, во втором - за кандидата-одномандатника.Ранее мы сообщали, что Владимир Сипягин одним из первых принял участие в голосовании и призвал земляков прийти на участки.