Во Владимире на 12:00 17 сентября начали отапливать уже 1288 домов при плане в 1257 МКД. В мэрии состоялась очередная планёрка по соблюдению включений. пока проходит без аварий. «Подключение к ..

Во Владимире на 12:00 17 сентября начали отапливать уже 1288 домов при плане в 1257 МКД. В мэрии состоялась очередная планёрка по соблюдению включений. пока проходит без аварий.«Подключение к отоплению ведется с опережением графика. Аварийных ситуаций нет, возникающие технические вопросы решаются УК и ресурсоснабжающими организациями в рабочем порядке», - подчеркнули в горадминистрации.В случае нарушения сроков жильцы могут обратиться в свою «управляшку», а также в диспетчерскую «Т Плюс» по номеру 53-22-20. В городском управлении ЖКХ открыта горячая линия. Жаловаться можно сюда: 53-26-30, но исключительно с 08.30 до 17.00.Точный график опубликован по