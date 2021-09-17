В областном центре пропал 82-летний Григорий Малацковский. С 13 сентября о его месте нахождения ничего неизвестно. Родственники написали заявление в полицию и сообщили о пропаже волонтерам

В областном центре пропал 82-летний Григорий Малацковский. С 13 сентября о его месте нахождения ничего неизвестно. Родственники написали заявление в полицию и сообщили о пропаже волонтерам поискового отряда “Лиза Алерт”. Добровольцы уже выезжали на поиски. Пока безрезультатно. Если вы видели мужчину, звоните по номерам, которые указаны в ориентировке. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы