51-летней жительнице Владимира вынесли приговор за присвоение. Судом установлено, что женщина являлась заместителем начальника отделения связи “Почты России”. Занимая эту должность,

51-летней жительнице Владимира вынесли приговор за присвоение. Судом установлено, что женщина являлась заместителем начальника отделения связи “Почты России”. Занимая эту должность, сотрудница присвоила вверенные ей деньги в общей сумме около 100 тысяч рублей. Они поступили в отделение через электронные переводы на имя двух граждан. Как сообщают в прокуратуре, вину работница признала, пояснив, что сумму потратила