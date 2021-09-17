Коммунальщики продолжают заниматься благоустройством города.

Во Владимире коммунальщики продолжают заниматься благоустройством города. Так, на тротуаре на улице Михалькова для облегчения передвижения людей с ОВЗ выполняются работы по занижению бордюра.Продолжается ямочный ремонт, который производится струйно-инъекционным методом. Дороги ремонтируют на улице Народной, 3-й Кольцевой, Совхозной, Северной, Офицерской, Перекопский военный городок, Институтский городок, а также проезжую часть на Пиганово в микрорайоне Юрьевец.На улице Красной устанавливают бордюры. В Лунево идет обустройство остановки общественного транспорта. На улице Горького в районе школы № 26 и на улице Чайковского обустроены новые искусственные неровности.«Продолжается обновление дорожной разметки, обозначений пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, лежачих полицейских», - уточнили в пресс-службе мэрии.Работники «ЦУГД» занимаются уборкой мусора, ремонтируют элементы благоустройства, красят лавочки и урны, а также устраняют незаконную рекламу на улицах Верхняя Дуброва, Северной, Почаевской, Большой Нижегородской, а также в Лунёво и Заклязьменском.