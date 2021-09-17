17.09.2021

2021-09-17 15:10:04

Во Владимирской области открыли двери 985 избирательных участков

Ровно в 8 утра свои двери открыли 985 избирательных участков. Выборы, из-за пандемии коронавируса, будут проходить три дня. Слово Александру Сыпченко.



Чтобы пройти на избирательной участок, необходимо не только предъявить паспорт, но и измерить температуру, надеть защитные перчатки и маску. В масках и перчатках и сами члены избиркомов. А голосование проходит бесконтактным образом.



Богдан Прокопенко, волонтер:



- Перчаточки или обрабатываем руки санитайзером, ну и затем выдается одноразовая ручка, которой он и ставит галочку.



На 437-м избирательном участке города Владимира пока не очень много желающих отдать свой голос за того или иного кандидата. В избирательной комиссии уверены: пик гражданской активности придется на выходные дни. Сама процедура голосования максимально проста и занимает несколько минут.



Виктор Беляев, член участковой избирательной комиссии № 437:



- Предъявляет паспорт в раскрытом виде, в котором я смотрю его регистрацию, фамилию, имя, отчество, нахожу его в списках для голосования, отмечаю паспортные данные. Даю ему расписаться за получение бюллетеней, после этого выдаю бюллетени, человек проходит в кабину для голосования.



В первом бюллетене кандидаты по партийному списку, во втором - по одномандатным округам. Практически на всех участках во Владимире установлено по две видеокамеры. В центре общественного наблюдения на восьми панелях идёт онлайн-трансляция. Работа наблюдателей здесь будет идти круглосуточно, следить за выборами может любой желающий, подавший заявку. По мнению уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой, эти меры обеспечат выборам максимальную безопасность, открытость и легитимность.



Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:



- Мы будем анализировать поступающие жалобы и в случае возникновения вопросов, которые нужно обсуждать, конечно, с коллегами мы будем объединять наши усилия и уже в зависимости от ситуации взаимодействовать.



Закроются избирательные участки в воскресенье, ровно в 20.00.



По результатам голосования определятся имена представителей 33 региона в нижней палате парламента.







Александр Сыпченко, Семен Карпов. «Вести-Владимир»



