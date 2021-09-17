Оперативная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий.

Сообщение о пропаже 80-летнего мужчины поступило в ОМВД России по Камешковскому району вечером 12 сентября. Обеспокоенная дочь пропавшего рассказала, что днем пенсионер отправился за грибами и до наступления темноты домой не вернулся. Мужчина был легко одет и никаких средств связи с собой не взял.Учитывая возраст потерявшегося и погодные условия, руководством ОМВД было принято решение о поднятии по тревоге личного состава Отдела.Полицейские вместе с родственниками, спасателями и волонтерами тщательно прочесывали участки леса, где, предположительно, мог находиться пенсионер, звали мужчину и включали световые и звуковые сигналы служебных автомобилей. Поиски продолжались более 15 часов, не прекращались и ночью.Утром 13 сентября участковые уполномоченные полиции, принимавшие участие в поисковых мероприятиях, заметили лежащего в высокой траве мужчину. Дочь, находившаяся в этот момент рядом с полицейскими, сразу узнала в нём своего отца. Пенсионер был доставлен домой.Уже через несколько часов от диспетчера службы «112» в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району поступило еще одно сообщение о потерявшейся в лесу местной жительнице. К участку леса, куда, предположительно, могла направиться женщина, незамедлительно прибыл наряд ДПС.Полицейские смогли оперативно определить местонахождение пенсионерки. В течение трех часов женщина была найдена. Оказалось, что, собирая грибы, она заблудилась и, с наступлением темноты, не смогла найти дорогу домой. К моменту прибытия сотрудников полиции женщина практически увязла в болотистой почве.Оперативная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий.Спасенные пенсионеры выразили благодарность в адрес сотрудников полиции.