По данным метеорологов, скорость порывов северного ветра будет составлять 4-8 метров в секунду.

В грядущие выходные в Владимирской области установится прохладная погода. В ночь с 17 на 18 сентября синоптики прогнозируют заморозки до -1 градуса Цельсия.В субботу днём температура воздуха составит от +1 до +10. Дождей не ожидается. В целом в регионе будет пасмурная погода, но с проясенниями.По данным метеорологов, скорость порывов северного ветра будет составлять 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 755-757 миллиметров ртутного столба.