Во Владимирской области оба компонента вакцины получили 248 тысяч человек, что составляет 35,6% от плана. Первым привито – 312 тысяч владимирцев. В целом на 36-й неделе коэффициент прироста ..

Во Владимирской области оба компонента вакцины получили 248 тысяч человек, что составляет 35,6% от плана. Первым привито – 312 тысяч владимирцев.В целом на 36-й неделе коэффициент прироста составил 0,31, что чуть среднероссийского. Показатель заболеваемости составляет 81,6 на 100 тысяч человек.В возрасте «65+» за неделю заболело 208 человек или 18,8%. Среди категории 50-64 - 307 человек (27,7%). Трудоспособные граждане от 30 до 49 - 442 инфицированных (39,9%). Среди молодёжи от 18 до 29 ковид подхватили 133 человека (12%).«Рост заражений среди владимирцев от 30 до 49 лет обусловлен низким уровнем иммунизации, а также несоблюдением масочного режима», - пришла к выводу официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина на традиционном еженедельном брифинге по эпидситуации.Однако ведомство порадовал тот факт, что вырос охват ПЦР-тестирования на COVID-19. Он преодолел норму в 200 анализов на 100 тысяч населения и составляет 214 заборов проб.