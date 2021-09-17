Проголосовало почти 75 тысяч человек.

Во Владимирской области на 15.00 17 сентября явка избирателей на выборах составила 6,8%. Проголосовало почти 75 тысяч человек. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в Избирательной комиссии региона.УИКи продолжают работать в штатном режиме. Процедура организована с соблюдением антиковидных требований Роспотребнадзора.Общественники объясняют высокую утреннюю явку желанием жителей проголосовать перед началом рабочего дня или во время обеда.«В центре города расположено большое количество учреждений и организаций, что и спровоцировало наплыв желающих проголосовать. В целях безопасности в зал участка одновременно разрешали войти ограниченному количеству избирателей», - отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Михаил Осокин.Он добавил, что члены участковых избирательных комиссий справляются с нагрузкой, следуя всем требованиям законодательства.Напомним, что в этом году граждане страны имели возможность прикрепиться к любому участку для голосования. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – 17,18 и 19 сентября.