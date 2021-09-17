Во Владимирской области начали выбирать новый состав Государственной Думы. Голосование проходит на 985 избирательных участках по всему региону. На волеизъявление отводится три дня. Это

Во Владимирской области начали выбирать новый состав Государственной Думы. Голосование проходит на 985 избирательных участках по всему региону. На волеизъявление отводится три дня. Это новая коронавирусная реальность: важно, чтобы на участках не скапливался народ. Наша съемочная группа находится на территории сорок шестой школы в микрорайоне Коммунар. С соблюдением мер санитарной безопасности здесь встречают избирателей. В