Знаменитый автогонщик буквально ни жив, ни мёртв. Долгие годы реабилитации не принесли значительного эффекта.

Знаменитый автогонщик буквально ни жив, ни мёртв. Долгие годы реабилитации не принесли значительного эффекта.На одном из популярных стриминговых сервисов состоялась премьера документального фильма о легендарном автогонщике "Формулы-1" Михаэле Шумахере. В рамках работы над данным материалом авторы взяли большое интервью у супруги немецкого автоспортсмена – Коринны Шумахер.52-летняя женщина призналась, что считает трагедию, произошедшую с её мужем восемь лет назад, нелепой случайностью. Говоря о текущем самочувствии Михаэля, Шумахер не смогла сдержать слёз. Коринна дала понять, что гонщик до сих пор находится в состоянии, близком к вегетативному: спортсмен жив, но его разум и сознание так и не оправились после тяжёлой травмы, сообщает .Тем не менее, семья и близкие не падают духом и продолжают лечение вместе с Михаэлем. Они делают всё возможное, чтобы мужчина стал прежним и мог жить полноценной жизнью, передаёт "".Напомним, что зимой 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму головы на горнолыжном курорте Мерибель в Альпах. В результате врачам пришлось на время ввести его в искусственную кому, после чего начался длительный курс реабилитации, который продолжается и по сей день. В прошлом году в окружении автогонщика сообщили, что его состояние постепенно улучшается: в частности, гонщик более не прикован к постели.