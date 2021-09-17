Ранее СМИ писали о добровольной отставке губернатора Владимирской области.

Владимир Жириновский высказался о будущем губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Лидер ЛДПР заверил, что его однопартиец останется на посту главы региона.Напомним, что за неделю анонимные телеграм-каналы и «осведомлённые» СМИ дважды Владимира Владимировича в отставку и уходе в Госдуму. Они заверяли, что чуть ли, что их источники едва ли не самолично видели заявление об уходе, написанное губернатором. Пресс-секретарь Владимира Сипягина Ольга Петрова каждый раз называла новости «фэйком».«Сохранит свой пост до конца срока, и на второй пойдет... Не знаю, кто так точит зубы на Владимирскую область. Несмотря на то, что он впервые стал губернатором, все показатели лучше, чем у предшественника», - прокомментировал ажиотаж вокруг своего коллеги Владимир Вольфович.