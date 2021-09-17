Фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в июле текущего года.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Ночью 8 июля сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившиеся на маршруте патрулирования на одной из улиц районного центра, обратили внимание на мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж. Мужчина вез тележку, в которой лежали кабель и ножовка. Объяснить их происхождение он не смог.Для проверки мужчину доставили в отдел полиции.В дальнейшем было установлено, что задержанный похитил с территории местной базы 11 метров кабеля на сумму более 16 000 рублей. Похищенное он планировал сдать в пункт приема металла.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.