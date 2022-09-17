На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
56 сл. в г.Владимире,
56 сл. в Муромском,
53 сл. в Ковровском,
12 сл. в Петушинском,
24 сл. в Кольчугинском,
26 сл. в Александровском,
8 сл. в Юрьев-Польском,
57 сл. в Гусь-Хрустальном,
9 сл. в Судогодском,
11 сл. в Собинском,
7 сл. в г. Радужный,
6 сл. в Киржачском,
8 сл. в Камешковском,
1 сл. в Гороховецком,
13 сл. в Меленковском,
15 сл. в Вязниковском,
17 сл. в Суздальском,
6 сл. в Селивановском
Всего за весь период зарегистрировано 163626 случаев заболевания.