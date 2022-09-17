На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:56 сл. в г.Владимире,56 сл. в Муромском,53 сл. в Ковровском,12 сл. в Петушинском,24 сл. в Кольчугинском,26 сл. в Александровском,8 сл. в Юрьев-Польском,57 сл. в Гусь-Хрустальном,9 сл. в Судогодском,11 сл. в Собинском,7 сл. в г. Радужный,6 сл. в Киржачском,8 сл. в Камешковском,1 сл. в Гороховецком,13 сл. в Меленковском,15 сл. в Вязниковском,17 сл. в Суздальском,6 сл. в СеливановскомВсего за весь период зарегистрировано 163626 случаев заболевания.