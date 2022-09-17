Губернатор Владимирской области Александр Авдеев до 31 октября продлил полномочия всех шестерых своих заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Когда глава региона принял

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев до 31 октября продлил полномочия всех шестерых своих заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Когда глава региона принял присягу и официально вступил в должность, полномочия вице-губернаторов автоматически завершились. Александр Авдеев должен был решить, кому из них он предложит дальнейшую работу в Белом доме, а кому нет. Однако губернатор