Глава города Владимира Андрей Шохин направлен сенатором в Совет Федерации от исполнительного органа...

Глава города Владимира Андрей Шохин направлен сенатором в Совет Федерации от исполнительного органа власти Владимирской области. Соответствующий указ 16 сентября подписал губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«Андрей Станиславович Шохин — крепкий хозяйственник, опытный руководитель, многосделал для развития города Владимира. Уверен, что в Совете Федерации он будет достойнопредставлять Владимирскую область, отстаивать её интересы», - прокомментировал своё решение Александр Авдеев.Указ вступает в силу с момента его опубликования.фото: vladimir-city.ru