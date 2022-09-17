Глава города Владимира Андрей Шохин направлен сенатором в Совет Федерации от исполнительного органа...
Глава города Владимира Андрей Шохин направлен сенатором в Совет Федерации от исполнительного органа власти Владимирской области. Соответствующий указ 16 сентября подписал губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
«Андрей Станиславович Шохин — крепкий хозяйственник, опытный руководитель, много
сделал для развития города Владимира. Уверен, что в Совете Федерации он будет достойно
представлять Владимирскую область, отстаивать её интересы», - прокомментировал своё решение Александр Авдеев.
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
фото: vladimir-city.ru