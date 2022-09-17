Губернатор Владимирской области Александр Авдеев решил, что представлять регион в Совете Федерации будет мэр Владимира Андрей Шохин. Указ о назначении был подписан и вступил в силу 17

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев решил, что представлять регион в Совете Федерации будет мэр Владимира Андрей Шохин. Указ о назначении был подписан и вступил в силу 17 сентября. Глава администрации покинет должность и город Владимир, чтобы стать сенатором в СовФеде. На данный момент неизвестно, кто займет его пост. «Андрей Станиславович Шохин — крепкий хозяйственник, опытный