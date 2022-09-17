Указ подписан 17 сентября.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил кандидатуру Андрея Шохина сенатором в Совет Федерации. Указ подписан 17 сентября. Документ вступает в силу после публикации.«Предложил Андрею Станиславовичу этот пост. Он опытный хозяйственник, который 12 лет руководит Владимиром и хорошо знает регион. Уверен, он будет достойно представлять наш субъект и защищать его интересы. Желаю ему успехов в новом месте», - написал Александр Александрович в своём telegram-канале.О том, кто сменит градоначальника на посту мэра города пока не сообщается.