17 сентября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина.

17 сентября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина.ИСТОРИЯНеопалимая Купина дословно означает "несгораемыйкуст". Икона Божией Матери представлена в уникальном иконографическомстиле. Данный образ отсылает нас к событиям, описанным в ветхозаветныхприданиях. В частности, сюжетная линия описана в книге Исход. Там говорится отом, как Моисей у подножья горы Синай увидел терновый куст, который горел, ноне сгорал. В этом образе к пророку явился Бог и возложил великую миссию повыводу израильтян из Египта.Изначально на иконе изображался сам горящий куст, однакопотом образ приобрел более схематичное выражение. На нем появилась Богоматерь смладенцем, сюжеты из Ветхого Завета и ангелы. Икона написана в I веке нашейэры, однако ее автор доподлинно неизвестен.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАВообще икона Божией Матери Неопалимая Купина в народесчитается защитницей от пожара, поэтому в праздник запрещено разводить костер.Также в этот день нельзя хвастаться перед другими или одалживать вещи – все этоможет привести к бедности.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ17 сентября следует молиться об исцелении от болезней,особенно от ожогов. Также православные верят, что икона защищает дом отбедствий, а скотину от падежа. Наши предки в этот день начинали собирать урожайлука. Его обязательно нужно было добавить в еду, а также развесить по дому вкачестве оберега. Согласно народной примете, если в день иконы Божией МатериНеопалимая Купина шел дождь, значит оставшаяся осень будет сухой.