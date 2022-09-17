Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю. Звезды сулят нам с 19 по 25 сентября 2022 года много необычного.

Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю. Звезды сулят нам с 19 по 25 сентября 2022 года много необычного.Завершаем начатое, не спешим,наслаждаемся осенью! Эта неделя порадует нас спокойной энергией убывающей Луны.Амбиции в прошлом, а сейчас – плывем по течению. Куда вывезет! Такое частобывает, даже если мы не любим себе в этом признаваться. Можно назвать этоинерцией, а можно – доверием к жизни.Звезды на этой неделе не дадут особоразогнаться, и смысл с ними спорить? Шесть ретро планет движутся попятно, ипреодолеть их силу практически невозможно. Поэтому оставляем до лучших временважные покупки, смену работы, косметические процедуры, запуски проектов, новыеучебные курсы. Для всего этого у нас будет октябрь!Хотя в начале недели звезды все-такидадут кое-какие шансы на успешный рывок в делах. Синергия Солнца и Плутона впонедельник поможет тем, кто работает на большую аудиторию, может рассчитыватьна поддержку коллектива или группы единомышленников. У таких проектов будетсвой звездный час – 19 сентября.Всем остальным планеты будут помогатьнаводить порядок. Неважно где: в гараже, гардеробе, облачном хранилище,телефонной книге, списке дедлайнов. Солнце и Венера в Деве до пятницы будутспособствовать этому и укреплять наше стремление к упорядочиванию пространства.А 23 сентября Солнце перейдет в Весы,постепенно склоняя нас к долгим обдумываниям, дипломатии, поиску компромиссныхрешений, созерцанию, а также к красивым вещам и интеллектуальному досугу.Именно на такой ноте пройдут выходные: накануне Новолуния энергии и физическихсил будет мало, так что меняем спорт и генеральную уборку на поход в театр и крепкийсон под шум дождя.ОвенНеделя начнется с той же темы,которой вы занимались в августе. Если вы тогда взяли на себя какое-тообязательство, пришло время его исполнить. Ближе пятнице сбавляйте темп иберитесь за свое здоровье – оно должно стать приоритетом на ближайшее время. Выделяйтевремя и деньги на достойную заботу о себе.ТелецСамый интригующий день недели –вторник, когда с вашим Ураном начнет заигрывать Венера. Вниманиепротивоположного пола или ваш интерес к необычным людям, оригинальной одеждеили смелым поступкам разбавят серые будни. Суббота на втором месте в топе – вэтот день у вас будет многое получаться.БлизнецыВсю неделю ваш Марс будет потихонькуподбираться к выгоднейшему союзу с Сатурном. Наблюдайте и ловите шансы, которыеприближает это астрособытие. В домашних делах или семейном бизнесе наметитсявторой шанс. Сделайте то, что у вас не получилось в августе, звезды помогут наэтот раз сделать все как надо!РакНеделя начнется с некомфортного дляЛуны в вашем знаке положения, поэтому на понедельник и вторник постарайтесь непланировать важных дел, а на среду – четверг покупок (иначе потратитенеоправданно много денег). Зато выходные удадутся на славу: вы сможетереализовать свои планы и отлично пообщаться.ЛевФинансовые дела, бухгалтерскиедокументы, сдача отчетности, получение справок – что-то из этого вам удастся успешнопровернуть на текущей неделе, особенно если вы делаете вторую попытку. В средубудьте готовы встретиться с лестью и манипулированием, а в четверг – с грустнымнастроением. Ничего серьезного, просто осень!ДеваМеркурий возвращается в ваш знак 24сентября. Будьте готовы и вы вернуться к делам и событиям августа. Это ваш шансспокойно и без спешки что-то переиграть, исправить, разобраться в причинах. Вто же время заниматься чем-то новым не стоит: снижение личной энергии и козниЮпитера будет сложно преодолеть.ВесыСолнце входит в ваш знак на этойнеделе, с днем рождения, прекрасные Весы! В ожидании Новолуния в вашем знаке,которое произойдет в ночь с 25 на 26 сентября, у вас есть целая неделя наспокойный анализ прошедших 12 месяцев. В субботу вас оставит ретро – Меркурий.Станет легче жить, двигаться, общаться, думать.СкорпионИз всех дней недели понедельниквыглядит самым выгодным для Скорпионов, особенно имеющих амбиции. В этот деньвы сможете получить от социума то, что хотите! Особенно если уже пробовали, но что-тоне срослось. К концу недели сбрасывайте темп и готовьтесь к самой спокойной инеспешной 30-дневке года.СтрелецСтрельцам удастся хорошо заработать вначале недели или заключить договор, получить хороший оффер. Наиболее удачнымибудут вторые попытки или контакты с теми, с кем вы уже работали. Уделитевнимание документам или письменным работам на учебе – звезды дают шанс найти вних ошибки и исправить.КозерогСамо Солнце работает на вас! В годувсего 2 дня, когда светило максимально лояльно к вашему Плутону, и 19 сентября– второй из таких дней. Но имейте в виду, что речь не идет о новых проектах.Наоборот! Возвращайтесь к делам, которые когда-то у вас не получились, иделайте попытку №2.ВодолейНа этой неделе Солнце перейдет вродственный для вас знак Весы, а Меркурий наоборот, оставит его в покое. Длявас это глоток свежего воздуха и прилив энергии. Исключением может статьчетверг, когда ваш Сатурн не поладит с капризной Луной. В выходные хорошозаняться творчеством, провести время с детьми, развлечься.РыбыЛичная жизнь, деловые союзы,отношения с клиентами будут главными темами Рыб на этой неделе. Возможновозвращение к делам, которые вы уже начинали, но не довели до конца. Непринимайте решений: конфликт вашего Нептуна с Венерой это необъективность инадуманные проблемы. Наберитесь терпения!