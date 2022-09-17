Где провести наступившие выходные в нашем регионе ? - Погоду обещают сухую и теплую - самое время...

Где провести наступившие выходные в нашем регионе ?- Погоду обещают сухую и теплую - самое время пробежаться. И присоединиться к массовому забегу "Кросс- наций ". Любителей бега ждут на старты в Муроме, Камешкове, Гусь- Хрустальном и Владимире. Выдача стартовых номеров примерно в одно время в 10 утра. В областном центре День бега пройдет в парке "Загородный".- Киржач приглашает на фестиваль "Сергиев родник". Он посвящен истории Свято- Благовещенского монастыря и памяти его основателя- Сергия Радонежского. В программе: выступления творческих коллективов, духовая музыка, ремесленные выставки, мастер- классы. Начало в полдень.- А в Судогде в эту субботу традиционный День леса. Вас ждут дары леса, праздничная ярмарка, выставка достижений местных предприятий, спектакли- рекострукции, концерт звездных музыкантов и даже фаер- шоу. Начало в 12.30- Ну а в воскресенье советуем побывать в Коврове . Город воинской славы будет отмечать "День оружейника" . На мотодроме Арена для всех гостей- бесплатный праздничный концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в 15.00 , ДК Современник приглашает на большую театрализованную программу с участием 400 артистов, а завершится праздник грандиозным флешмобом "Человек жизни".