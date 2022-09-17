Хотим вас познакомить с новыми жителями владимирского Соловьиного пруда. Их случайно увидел биолог...
Хотим вас познакомить с новыми жителями владимирского Соловьиного пруда. Их случайно увидел биолог Руслан Жуков.
Виктор Викторович приходит на пруд раза 2 - 3 в неделю. Караси,голец , ротаны... Улов радовал все лето.
Виктор Викторович , рыбак:
- До этого ловил и 50 и 40 штук и 20. в последнее время 2-3 .. Погода изменилась .
А вот грызунов не поубавилось. К местным серым крысам добавилась крыса мускусная - так называют ондатру.
Виктор Викторович, рыбак:
- Ондатру встречали ? Да...несколько штук , как себя ведут? - плавают ныряют, прямо вдоль берега плавают.
Шустрые зверьки успешно захватывают Соловьиный пруд- говорит биолог Руслан Жуков. Животное очень интересное. Бояться человеку его не нужно .
Руслан Жуков,биолог:
-Интересный феномен для нашего города. Грызун с Северной Америки. Это вид оклиматизированный. Ондатра. Почти центр города ,и тут большая популяция обитает. Самцы, самки, я наблюдал и молодые особи.
Популяция основательная, и что важно, уже перезимовывает. Кормовая база ,видимо , зверька очень даже устраивает.
Руслан Жуков,биолог:
-Грызуны...Относятся к хомякообразным. Питаются веточками , травкой - вегетарианцы . Но вид очень интересный . и в советское время он был уникален. Шапки ценились из ондатр.
Ондатровая шапка в СССР, действительно, была знаком престижа, некой мечтой. Даже знаком дружбы между странами. Известный факт, что во время визита Джеральда Форда в нашу страну Леонид Брежнев подарил Президенту США именно ондатровую шапку. Интересно, что пушной зверек- сам переселенец из Америки- прибыл в начале прошлого века. В нашей стране акклиматизировался не сразу. Пик разведения пришелся на 30-е годы. Сегодня ондатры без проблем осваивают и городские пруды в Центре России. Внешне напоминают бобра и крысу. Отличают их яркая рыжая шуба и покрытый чешуей хвост.
Руслан Жуков, биолог:
- Уплощенный хвост с боков- у бобра уплощен сверху вниз, а у ондатры по бокам.
Как и бобры, ондатры- прекрасные строители. В их подземном жилище 3-х метровой длины есть и спальни, и столовые. Попасть с ондатровые хатки можно только через водные подземные ходы и каналы.
Руслан Жуков , биолог:
-Залезают и вот так вот. Вот видите?- смотрите,она идет туда, но основная камера под почвой. Мы стоим над камерой гнездовой.Она достаточно просторная...живут под берегом.
К сожалению, полюбоваться ондатрами на залитой осенним солнышком воде не удалось. Скорее всего испугались шума пилы - говорит Руслан. На пруду идет очистка от старых деревьев.
Активным зверек станет вечером- во время ужина. Вообще пруд радует своим биологическим разнообразием- говорит Руслан. и то, что ондатры заселяют водоем- ему только на пользу.
Руслан Жуков, биолог:
- Думаю имеет место быть миграция. Особенно осенью все млекопитающие выращивают своих детенышей , они начинают расселяться. Это конечно, пришедшие, может с Клязьмы, Нерли .
А вот что огорчает, так это выкинутые людьми красноухие черепахи. Если на ТЭЦ они смогут выжить , то здесь - невозможно.
Руслан Жуков, биолог:
- Болотная черепаха у нас свободно перезимовывает. Она у нас водится в Клязьме . Думаю у нас уже в городе лет 30 устойчивая популяция . А вот красноухая черепаха- тропики, экзотика. Она 100 процентов не перезимует.
У ондатр широкий ареал обитания. В поисках дома они и дальше будут расселяться по новым местам. При встрече с ними пугаться не нужно- животное безвредно.
Татьяна Воронцова . Семен Карпов. Вести- Владимир.