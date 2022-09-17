Хотим вас познакомить с новыми жителями владимирского Соловьиного пруда. Их случайно увидел биолог...

Хотим вас познакомить с новыми жителями владимирского Соловьиного пруда. Их случайно увидел биолог Руслан Жуков.Виктор Викторович приходит на пруд раза 2 - 3 в неделю. Караси,голец , ротаны... Улов радовал все лето.Виктор Викторович , рыбак:- До этого ловил и 50 и 40 штук и 20. в последнее время 2-3 .. Погода изменилась .А вот грызунов не поубавилось. К местным серым крысам добавилась крыса мускусная - так называют ондатру.Виктор Викторович, рыбак:- Ондатру встречали ? Да...несколько штук , как себя ведут? - плавают ныряют, прямо вдоль берега плавают.Шустрые зверьки успешно захватывают Соловьиный пруд- говорит биолог Руслан Жуков. Животное очень интересное. Бояться человеку его не нужно .Руслан Жуков,биолог:-Интересный феномен для нашего города. Грызун с Северной Америки. Это вид оклиматизированный. Ондатра. Почти центр города ,и тут большая популяция обитает. Самцы, самки, я наблюдал и молодые особи.Популяция основательная, и что важно, уже перезимовывает. Кормовая база ,видимо , зверька очень даже устраивает.Руслан Жуков,биолог:-Грызуны...Относятся к хомякообразным. Питаются веточками , травкой - вегетарианцы . Но вид очень интересный . и в советское время он был уникален. Шапки ценились из ондатр.Ондатровая шапка в СССР, действительно, была знаком престижа, некой мечтой. Даже знаком дружбы между странами. Известный факт, что во время визита Джеральда Форда в нашу страну Леонид Брежнев подарил Президенту США именно ондатровую шапку. Интересно, что пушной зверек- сам переселенец из Америки- прибыл в начале прошлого века. В нашей стране акклиматизировался не сразу. Пик разведения пришелся на 30-е годы. Сегодня ондатры без проблем осваивают и городские пруды в Центре России. Внешне напоминают бобра и крысу. Отличают их яркая рыжая шуба и покрытый чешуей хвост.Руслан Жуков, биолог:- Уплощенный хвост с боков- у бобра уплощен сверху вниз, а у ондатры по бокам.Как и бобры, ондатры- прекрасные строители. В их подземном жилище 3-х метровой длины есть и спальни, и столовые. Попасть с ондатровые хатки можно только через водные подземные ходы и каналы.Руслан Жуков , биолог:-Залезают и вот так вот. Вот видите?- смотрите,она идет туда, но основная камера под почвой. Мы стоим над камерой гнездовой.Она достаточно просторная...живут под берегом.К сожалению, полюбоваться ондатрами на залитой осенним солнышком воде не удалось. Скорее всего испугались шума пилы - говорит Руслан. На пруду идет очистка от старых деревьев.Активным зверек станет вечером- во время ужина. Вообще пруд радует своим биологическим разнообразием- говорит Руслан. и то, что ондатры заселяют водоем- ему только на пользу.Руслан Жуков, биолог:- Думаю имеет место быть миграция. Особенно осенью все млекопитающие выращивают своих детенышей , они начинают расселяться. Это конечно, пришедшие, может с Клязьмы, Нерли .А вот что огорчает, так это выкинутые людьми красноухие черепахи. Если на ТЭЦ они смогут выжить , то здесь - невозможно.Руслан Жуков, биолог:- Болотная черепаха у нас свободно перезимовывает. Она у нас водится в Клязьме . Думаю у нас уже в городе лет 30 устойчивая популяция . А вот красноухая черепаха- тропики, экзотика. Она 100 процентов не перезимует.У ондатр широкий ареал обитания. В поисках дома они и дальше будут расселяться по новым местам. При встрече с ними пугаться не нужно- животное безвредно.Татьяна Воронцова . Семен Карпов. Вести- Владимир.