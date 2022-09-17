В последнюю субботу сентября отмечается Международный день кроликов.
Чем, кстати, они...
В последнюю субботу сентября отмечается Международный день кроликов.
Чем, кстати, они отличаются от зайцев- вы знаете? Ответы на все вопросы , связанные с ушастыми, знают в заячьем городе - Коврове. Там им посвящен целый музей. Обязательно посетите. Наш корреспондент Юлия Шувалова осталась в восторге.
Юлия Шувалова, корреспондент:
- Всем привет! Я коська. Самый главный заяц музея.
-Так Коська встречает юных посетителей музея и приглашает их познакомиться со своими ушастыми друзьями.
Сам в космосе не бывал, зато с космонавтами общался, так говорят про этого зайчика из лунного камня. Приехал в ковровскую библиотеку семейного чтения он прямиком из Звездного городка. По соседству с ним самый маленький зайчонок . От ушей до хвоста всего 15 миллиметров. В коллекции музея больше двух тысяч экспонатов,- говорит экскурсовод Татьяна Попова. Это игрушки, книги, значки, открытки и не только.
Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:
Это стилизация богородской игрушки, которая сделана топором без всякого изящества, но заяц без всякого электричества, вот такой механизированный. Интересный заяц.
Музей открылся в 1999 году, идею предложил ковровский краевед Владимир Никулин. А вот символом города Заяц стал ещё в 18 веке во времена правления Екатерины II. И вот почему:
Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:
- Один из фаворитов Екатерина II, в частности граф Воронцов очень любил охоту, в частности охоту на зайцев. Он сказал: "А в лесах вокруг этого города очень много зайцев, пусть они на гербе как раз и будут". И вот два зайца на гербе, если мы посмотрим, они смотрят в разные стороны и это как раз говорит о том, что зайцев в наших краях очень много.
С тех пор зайчик полюбился всем жителям Коврова. Увидеть его можно даже на мотоциклах. Вот этот сделан на заводе имени Дегтярёва. Там производили лучшие мотоциклы того времени. Образ лесного зверька- и на юбилейных монетах, и медалях.
Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:
- Вот это эмблема Юбилейной выставки нашего ковровского фотоклуба. Работы фотоклуба были не только по нашей стране на конкурсах, но и зарубежные призы брали. // На всех технических видах спорта тоже есть зайцы. Это технический клуб завода им. Дегтярёва. Да, заяц. Мотокросс, мотобол, символы зайца у них обязательно бывают.
В наших краях водятся два вида зайцев. Если беляк из леса и уха не высунет, то русак - тот ещё проказник. Может устроить набег за урожаем. Предпочитает лакомиться не морковью, а сочной капустой или корой. И всегда уходит безнаказанным , благодаря своим мощным задним лапам. Скорость бега у русака 70 км/ч! А вот увидев трусливого воришку, сразу и не разобрать: заяц это или кролик? Внешне их довольно сложно отличить. Различия лишь в образе жизни.
Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:
- Кролики рождаются обычно слепыми, долгое время проводят с мамой. А вот зайцы в природе... во-первых, не роют нор. Они производят потомства в укромном месте под кусточком. И зайчата рождаются уже с открытыми глазами. С первых дней могут есть небольшую травку. Мама с ними не сидит. У нее есть яркий запах. И чтобы не привлечь хищников уходит от них далеко.
Образ косого и трусливого зверька окутан десятками мифов и легенд. Многие собрали сотрудники библиотеки. Известно, что трепетно к зайцам относился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он верил в примету: если заяц перебежал дорогу, жди беды. Однажды это суеверие даже спасло ему жизнь- во время восстания декабристов. Но не для всех оно сулит неудачу.
Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:
- По легенде, когда Петр приехал к Февронии, первый кого он увидел у нее в горнице, в доме, это был дикий заяц, который ей прислуживал. И по легенде, ушастый зверь не просто так был. Это еще и было предвестие счастливой семейной жизни.
С миру по зайцу,- таков девиз музея. Почти все экспонаты - подарки посетителей. Япония, Германия, Англия...здесь ушастики почти с каждого уголка земного шара. От ковровчан - изделия ручной работы: вышитые зайцы, выполненные из соломки, бисера, яичной скорлупы, ниток, глины и пластилина. Коллекция ежедневно пополняется новыми жителями.
Юлия Шувалова, корреспондент:
- В Музее Зайцев есть добрая традиция. Перед уходом примерить ушки и загадать желание и оно обязательно сбудется. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".