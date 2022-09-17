В последнюю субботу сентября отмечается Международный день кроликов. Чем, кстати, они...

В последнюю субботу сентября отмечается Международный день кроликов.Чем, кстати, они отличаются от зайцев- вы знаете? Ответы на все вопросы , связанные с ушастыми, знают в заячьем городе - Коврове. Там им посвящен целый музей. Обязательно посетите. Наш корреспондент Юлия Шувалова осталась в восторге.Юлия Шувалова, корреспондент:- Всем привет! Я коська. Самый главный заяц музея.-Так Коська встречает юных посетителей музея и приглашает их познакомиться со своими ушастыми друзьями.Сам в космосе не бывал, зато с космонавтами общался, так говорят про этого зайчика из лунного камня. Приехал в ковровскую библиотеку семейного чтения он прямиком из Звездного городка. По соседству с ним самый маленький зайчонок . От ушей до хвоста всего 15 миллиметров. В коллекции музея больше двух тысяч экспонатов,- говорит экскурсовод Татьяна Попова. Это игрушки, книги, значки, открытки и не только.Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:Это стилизация богородской игрушки, которая сделана топором без всякого изящества, но заяц без всякого электричества, вот такой механизированный. Интересный заяц.Музей открылся в 1999 году, идею предложил ковровский краевед Владимир Никулин. А вот символом города Заяц стал ещё в 18 веке во времена правления Екатерины II. И вот почему:Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:- Один из фаворитов Екатерина II, в частности граф Воронцов очень любил охоту, в частности охоту на зайцев. Он сказал: "А в лесах вокруг этого города очень много зайцев, пусть они на гербе как раз и будут". И вот два зайца на гербе, если мы посмотрим, они смотрят в разные стороны и это как раз говорит о том, что зайцев в наших краях очень много.С тех пор зайчик полюбился всем жителям Коврова. Увидеть его можно даже на мотоциклах. Вот этот сделан на заводе имени Дегтярёва. Там производили лучшие мотоциклы того времени. Образ лесного зверька- и на юбилейных монетах, и медалях.Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:- Вот это эмблема Юбилейной выставки нашего ковровского фотоклуба. Работы фотоклуба были не только по нашей стране на конкурсах, но и зарубежные призы брали. // На всех технических видах спорта тоже есть зайцы. Это технический клуб завода им. Дегтярёва. Да, заяц. Мотокросс, мотобол, символы зайца у них обязательно бывают.В наших краях водятся два вида зайцев. Если беляк из леса и уха не высунет, то русак - тот ещё проказник. Может устроить набег за урожаем. Предпочитает лакомиться не морковью, а сочной капустой или корой. И всегда уходит безнаказанным , благодаря своим мощным задним лапам. Скорость бега у русака 70 км/ч! А вот увидев трусливого воришку, сразу и не разобрать: заяц это или кролик? Внешне их довольно сложно отличить. Различия лишь в образе жизни.Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:- Кролики рождаются обычно слепыми, долгое время проводят с мамой. А вот зайцы в природе... во-первых, не роют нор. Они производят потомства в укромном месте под кусточком. И зайчата рождаются уже с открытыми глазами. С первых дней могут есть небольшую травку. Мама с ними не сидит. У нее есть яркий запах. И чтобы не привлечь хищников уходит от них далеко.Образ косого и трусливого зверька окутан десятками мифов и легенд. Многие собрали сотрудники библиотеки. Известно, что трепетно к зайцам относился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он верил в примету: если заяц перебежал дорогу, жди беды. Однажды это суеверие даже спасло ему жизнь- во время восстания декабристов. Но не для всех оно сулит неудачу.Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:- По легенде, когда Петр приехал к Февронии, первый кого он увидел у нее в горнице, в доме, это был дикий заяц, который ей прислуживал. И по легенде, ушастый зверь не просто так был. Это еще и было предвестие счастливой семейной жизни.С миру по зайцу,- таков девиз музея. Почти все экспонаты - подарки посетителей. Япония, Германия, Англия...здесь ушастики почти с каждого уголка земного шара. От ковровчан - изделия ручной работы: вышитые зайцы, выполненные из соломки, бисера, яичной скорлупы, ниток, глины и пластилина. Коллекция ежедневно пополняется новыми жителями.Юлия Шувалова, корреспондент:- В Музее Зайцев есть добрая традиция. Перед уходом примерить ушки и загадать желание и оно обязательно сбудется. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".