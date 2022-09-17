Решением Губернатора продлены трудовые договоры с врио первых заместителей Губернатора, а также...

Решением Губернатора продлены трудовые договоры с врио первых заместителейГубернатора, а также врио заместителей Губернатора до 31 октября 2022 года.О этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. К этой дате в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», будут разработаны система и структура органов исполнительной власти и определены состав и полномочия вице- губернаторского корпуса.Фото: https://avo.ru/