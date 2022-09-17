Решением Губернатора продлены трудовые договоры с врио первых заместителей
Губернатора, а также...
Решением Губернатора продлены трудовые договоры с врио первых заместителей
Губернатора, а также врио заместителей Губернатора до 31 октября 2022 года.
О этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. К этой дате в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», будут разработаны система и структура органов исполнительной власти и определены состав и полномочия вице- губернаторского корпуса.
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