Александровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по...

Александровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы.Установлено, что обратившаяся с семьёй проживает в жилом доме № 30 расположенном по ул.Заречная г. Струнино. Ещё в 2014 году названный дом признан непригодным для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения граждан до 31.12.2023.Проживание в таком доме создаёт угрозу жизни и здоровью семьи заявительницы. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.pxfuel.com/