На водохранилище Содышка, в устье Богословской заводи , проходит чемпионат Владимира по ловле...

На водохранилище Содышка, в устье Богословской заводи , проходит чемпионат Владимира по ловле спиннингом с лодок.Уже начался первый тур. И первый финиш в эту субботу намечен на 14 часов. Когда начнется взвешивание пойманных хищников. Щука должна быть не менее 32 сантиметров, окунь - без ограничений. По результатам взвешивания, командам будут начислены баллы за каждый грамм улова. Завтра соревнования продолжатся . Напомню, что туры длятся по 7 часов. По итогам соревнований будет определен состав кандидатов в сборные рыболовные команды Владимирской области. Можно поболеть за рыбаков.