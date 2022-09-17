Психолог-сексолог объяснила, какие проблемы может вызвать регулярная мастурбация.

Психолог-сексолог объяснила, какие проблемы может вызвать регулярная мастурбация.По данным различных исследований, около 50% женщин и 70%мужчин хотя бы раз в месяц самостоятельно удовлетворяют свои физиологическиепотребности. Конечно, у мастурбации есть положительные последствия, однакоданный анатомический процесс может нести и серьезные риски для организмачеловека, особенно если заниматься им часто.Почему регулярная мастурбация опасна для здоровья, объяснилапсихолог-сексолог Елена Кондрашева. В интервью "Газете.ру" онаподчеркнула, что, например, для мужчин частое самоудовлетворение проблемы сэякуляцией, то есть при выделении семенной жидкости.Кроме того, директор центра семейного и сексуальногообразования отметила, что немаловажное значение в данной ситуации играет ипсихологический аспект. По ее словам, у представителей сильного пола можетвозникнуть привычка достигать желаемого результата за счет, так сказать,самостоятельной работы.Эксперт уверена, что регулярная мастурбация по итогу можетпривести мужчину к отторжению от половой партнерши. Об этом сообщает . По мнению сексолога, отказаться от реальных контактов в пользу самоудовлетворениямужчина может из-за стресса."Да, мужчины переживают перед половым актом ничуть неменьше, чем женщины", – подчеркнул психолог.По ее словам, секс с человеком, в принципе, сложнее, чеммастурбация. Речь идет как о физических нагрузках, так и о психологическомнежелании не удовлетворить женщину. Меж тем, при самоудовлетворении мужчинарискует травмировать орган из-за чрезмерно резких движений.