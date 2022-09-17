В 18-47 16 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу:...

В 18-47 16 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Меленковский район, д. Скрипино, ул. Егорова, д. 2 сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось горение внутри дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 25 кв. м. Сгорело чердачное помещение, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.Причины пожара уточняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/