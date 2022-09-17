Погибших и пострадавших нет.

В Судогде во время пожара в многоквартирном доме из здания эвакуировали 11 жильцов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 14-29 16 сентября поступило сообщение о возгорании на улице Коммунистической. На место выехали 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Наблюдался дым из квартиры на 1-ом этаже. Звено газодымозащитной службы ликвидировало пламя на площади 8 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Спасатели вывели из дома 11 человек. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.