Александр Авдеев продлил срок их полномочий.

Александр Авдеев решил не отправлять в отставку вице-губернаторов до 31 октября. Глава региона продлил их полномочия на полтора месяца.Напомним, что 16 сентября он . По закону сразу же после этого все заместители должны покинуть свои посты, чтобы избавиться от приставки врио. Однако для приведения структуры Белого дома в соответствие с федеральным законодательством решено повременить с этим шагом.«Трудовые договоры с заместителями продлены. К этой дате в соответствии с требованиями ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», будут разработаны система и структура органов власти, а также определены состав и полномочия вице-губернаторов», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.