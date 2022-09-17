Полицейские продолжают работу по профилактике совершения всевозможных афёр. Особое внимание уделяется салонам связи и банкам.

Во Владимирской области предотвращены факты мошенничества против жителей Владимира и Александрова. Об этом рассказали в региональном УМВД.Полицейские продолжают работу по профилактике совершения всевозможных афёр. Особое внимание уделяется салонам связи и банкам.Так, 13 сентября владимирскому участковому позвонила сотрудница салона связи. Она сообщила, что к ним обратилась пожилая женщина, которая хочет оформить несколько кредиток якобы на покупку машины. Пенсионерка заметно нервничала, что вызвало подозрение. Приехавшие полицейские установили, что ей позвонил неизвестный, который рассказал стандартную историю про перевод сбережений на безопасный счёт. При этом злоумышленники запретили бабушке рассказывать эту историю, угрожая уголовным делом. Поговорив с жительницей Владимира, сотрудники МВД убедили не совершать опрометчивый поступок. Аналогичная история произошла ещё с одной пожилой женщиной.Днём ранее, 12 сентября в александровскую полицию обратились работники банка, в котором полицейские также уже проводили инструктаж. Они рассказали, что женщина пытается оформить кредит якобы на покупку мебели для сына, при этом постоянно общается по телефону, будто следует чьим-то указаниям. Выяснилось, что она тоже едва не попалась на удочку аферистов.Добавим, что с 8 по 14 сентября в МВД поступило 40 заявлений о дистанционных мошенничествах и кражах с банковских карт. Ущерб превысил 9 млн рублей.