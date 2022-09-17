16 сентября Фрунзенский суд Владимира вынес решение об обязательном очищении сельхозучастка в...

16 сентября Фрунзенский суд Владимира вынес решение об обязательном очищении сельхозучастка в Суздальском районе от сорной травы и ивняка. Об этом сообщает Управления Россельхознадзора.Сотрудники неоднократно предупреждали хозяйку двух гектаров земли о необходимости борьбы с сорняком. Репейник, полынь и буйные заросли ивы с березой не только вредят плодородности почвы, но и могут стать причиной пожара. Однако владелица земли предупреждения игнорировала.Россельхознадзор подал иск в суд, который счел требования разумными. Теперь, если решение суда не будет исполнено в течение трех месяцев, сотрудники обратятся в службу судебных приставов.Фото: https://www.pxfuel.com/