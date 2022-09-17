Причиной послужили санкции и рост цен.

В первом полугодии жители Владимирской области на 5,5% сократили расходы на повседневные нужды. Субъект занял 80 из 85 мест в по динамике потребительского спроса.В среднем владимирцы тратили 24 тысячи рублей в месяц. Жестче, чем в 33-ем регионе экономили только в Коми, Адыгее, Ставропольском крае, а также Архангельской области и Подмосковье.В основе методики расчета - информация по обороту розничной торговли, объёму платных услуг и расходам людей на заведения общепита.Для сравнения, Рязанская область расположилась на 32-ой строчке национального рейтинга, Нижегородская - на 41-ой, Ивановская - на 49-ой, Ярославская - на 78-ой.Падение спроса эксперты связывают с инфляцией и санкциями, с которыми столкнулась российская экономика.