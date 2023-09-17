Что нужно знать владимирским семьям о выделении долей детям при использовании материнского...

Что нужно знать владимирским семьям о выделении долей детям при использовании материнского капитала?Напомним, что при покупке жилья с использованием материнского капитала, необходимо выделить долю всем членам семьи. По этой процедуре довольно часто возникает много вопросов.Поскольку капитал считается семейным, выделять доли нужно всем членам семьи, в том числе отцу (если брак зарегистрирован).Кроме того, доли нужно выделять всем детям: и тем, что старше 18 лет, и рожденным после покупки жилья.Доли можно выделять любого размера (как одинаковые для всех членов семьи, так и разные), но при этом они должны быть соразмерны доли члена семьи в использованном материнском капитале.Приведем пример: если семья из трех человек купила квартиру 50 кв.м за 5 млн.руб., из них 587 тыс. руб. погасила за счет средств маткапитала, то минимально нужно выделить 1,96 кв.м на человека(5 млн.руб. / 50 кв.м. = 100 тыс.руб. за 1 кв.м 587 тыс.руб. / 100 тыс. руб. / 3 чел. = 1,96 кв.м).Остальная площадь делится на усмотрение членов семьи.Если жилье приобретено без ипотеки, выделить доли можно сразу или позже - по соглашению или через дарение.Если квартира или дом приобретены с использованием ипотеки, то выделить доли нужно в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилья.Обязательство о выделении долей не нужно оформлять у нотариуса.Продажа детских долей возможна только с согласия органов опеки (при этом могут возникнуть сложности в случае продажи доли с целью покупки другого жилья в ипотеку, ведь тогда доля ребенка будет в залоге у банка; зачисление денег от продажи доли ребенка на его расчетный счет в большинстве случаев возможно только при условии наличия другого жилья в собственности ребенка). Если детям уже более 18 лет, согласие не требуется.При продаже детских долей до истечения минимального срока владения родители в целях снижения налога могут уменьшить доходы на свои расходы при покупке этого жилья.Фото pxfuel.com