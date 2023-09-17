Прошедшая неделя оказалась насыщенной. Одним из главных событиях оказалось подведение итогов выборов депутатов Заксобрания. Но были и другие. Новости, которые вы могли пропустить – в

Прошедшая неделя оказалась насыщенной. Одним из главных событиях оказалось подведение итогов выборов депутатов Заксобрания. Но были и другие. Новости, которые вы могли пропустить – в подборке ниже. – В Суздале на пожаре в Ризоположенском женском монастыре заживо сгорела 83-летняя бабушка. Огонь разгорелся в трапезной палате ночью. Когда пожарные прибыли на место, пламя успело распространиться на