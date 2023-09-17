В российском обществе кукольный театр несет важную просветительскую и культурно-воспитательную функцию. Зачастую именно он дает старт развитию художественного вкуса у детей и формирует творческое восприятие окружающего мира.

В российскомобществе кукольный театр несет важную просветительскую и культурно-воспитательную функцию.Зачастую именно он дает старт развитию художественного вкуса у детей и формируеттворческое восприятие окружающего мира.У многих ребят интерес к театральной культуре появляетсяиз-за кукол, которые заменяют в спектакле классических актеров. Фигуркистановятся полноправными героями спектакля, когда в работу включаетсякукольник, "оживляя" реквизит и наделяя его характером. А взрослымзрителям кукольный театр предоставляет шанс пробудить фантазию и научиться смотреть нажизненные процессы под другим углом.Точно так же, как в опере и балете, у кукольного театра естьсвои особенности. В значительной степени они касаются способа управлениякуклами. В основном выделяют три типа героев спектакля.1. Куклы на нитках (марионетки)При работе ними позади сцены от зорких глаз гостей спектакля прячется кукловод. В его распоряжении особое приспособление — вага. По сути это несколько палочек, которыеперекрещиваются между собой. К палочкам прикреплены нитки, их нижние концы соединеныс головой и спиной куклы, привязаны к ее рукам, плечам, коленям и ступням.Ниток может быть как 10, так и 40.2. Перчаточные или куклы на пальцах (петрушки)Управление актер-кукловод осуществляетиз-за ширмы. Основа изделия представляет собой перчатку, которая может дополнятьсяэлементами из папье-маше, дерева и других материалов. Самый простой вариантиспользования — с помощью трех пальцев руки. За голову отвечает указательный, а за руки — большой и средний.3. Куклы на тростяхТаких кукол чаще всего ихдержат за палку, к которой крепятся голова и плечи персонажа. С плечами соединяются кукольные руки, которыми двигают с помощью тонких специальных тростей. Эти тонкие палочки скрыты от публики в рукавах или наряде куклы, а фиксируются на ней в области локтей или кистей рук.Первые два типа героев спектакля используются дляпредставлений в разных странах веками и даже тысячелетиями. А вот куклы натростях — явление относительно новое. До начала XX века их применяли на Востоке, преимущественно в Китаеи Индонезии. Кукольный театр, как и его формы, продолжает расширяться, что даетимпульс новым экспериментам и открытиям.