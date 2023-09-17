Звезда юмористического шоу обнародовала фото и текст с публичным признанием. Вдали от Москвы ее жизнь обрела особый смысл и непременно удалась.

Звезда юмористического шоу обнародовала фото и текст с публичным признанием. Вдали от Москвы ее жизнь обрела особый смысл и непременно удалась.В эфире развлекательного канала СТС выходит много захватывающих и интересных для аудитории программ, но шоу "Уральские пельмени" вне конкуренции. Каждый новый выпуск сопровождается свежими шутками, благодаря фантазии и смекалке артистов. Однако, обсуждая телепроект, львиная доля россиян сетует, что красавица Юлия Михалкова зря вышла из состава "пельменей".Хотя 40-летняя актриса и стала реже появляться на экранах, ее жизнь заиграла яркими красками. Теперь звезда шоу "Уральские пельмени" — главное лицо экологических акций, которые проходят в самых разных уголках России. Покидая Москву, красавица Юлия Михалкова очищает берега рек и озер от мусора вместе с дружной командой.В середине сентября на Байкале прошел субботник, который знаменитость на фото и ярко описала в социальной сети. По словам бывшей участницы "Уральских пельменей", озеро обладает магическими свойствами — "способно накапливать энергию и делиться ей".На "месте силы" Юлия Михалкова предалась трансцендентной чувственной связи, о чем и рассказала подписчикам на своей страничке. На Байкале красавица из шоу "Уральские пельмени" ощутила влияние людей, с которыми встречалась раньше."В этот раз уборку организовали акция "Вода России" и "Москвариум", и могу сказать честно, мы чувствовали поддержку и энергетику каждого из тех, кто участвовал в забеге экофестиваля "Горизонт" летом", — призналась увлеченная природой Михалкова.Между тем ее экс-партнеры из объединения "Уральские пельмени" хвастаются творческими достижениями. Напомним, недавно артисты шоу представили премьеру "Дырка от рублика" и предложили смотреть ее на .