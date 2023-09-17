Могут ли отцам во Владимирской области отказать в декретном отпуске? 27% мужчин в России в случае...

Могут ли отцам во Владимирской области отказать в декретном отпуске?27% мужчин в России в случае рождения ребенка готовы уйти в декрет и еще 16% скорее согласились бы на это. Такие данные приводит портал "Суперджоб".Как по закону мужчина может уйти в декрет?Как известно, право на отпуск по уходу за ребенком есть не только у матери, но и у любого другого родственника (или опекуна ребенка), если он фактически осуществляет за ним уход. Это значит, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлен и мужчине, например отцу ребенка.Для получения такого отпуска работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска с документами, подтверждающими такое право. Например, нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка (для отца) и справку о том, что мать ребенка не находиться в таком отпуске и не получает пособие по уходу за ребенком (поскольку в отпуске по уходу за ребенком может находиться только один родитель или другой родственник).При предоставлении указанных документов, работодатель не имеет право отказать работнику в таком отпуске.Сами же условия отпуска (его продолжительность, порядок оплаты, возможность досрочного выхода из отпуска) не будут отличаться в зависимости от того, использует такой отпуск мужчина или женщина.В период отпуска по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста полутора лет, работник получает пособие по уходу за ребенком. Размер такого пособия составляет 40% от среднего заработка работника. При этом закон на каждый год устанавливает минимальные и максимальные размеры пособия.Напомним, что в 2023 году минимальный размер пособия (в месяц) - 8 591,47 руб., максимальный размер пособия - 33 281,80 руб. Таким образом, в отпуск по уходу за ребенком может быть не выгодно уходить родителю, кто получает большую заработную плату, поскольку семья может существенно потерять в доходах. В том числе по этой причине отпуск использует тот родитель, у которого заработная плата меньше.Также важно отметить, что работник (не важно мужчина или женщина), находясь в отпуске по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего времени и вместе с пособием получать часть заработной платы пропорционально отработанному времени.Также, при желании, работник может в любое время прервать отпуск и выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя.Фото pxfuel.com