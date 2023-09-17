На дорогах Владимирской области появится интеллектуальная транспортная система Владимирская...

На дорогах Владимирской области появится интеллектуальная транспортная системаВладимирская область в числе 51 региона страны участвует в программе внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».На сегодняшний день во Владимирской области подведены итоги тендера на создание интеллектуальной транспортной системы на период 2023 – 2025 гг., сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Проектом предусмотрено создание центра управления, где будет подробная информация о транспортном потоке: заторах, пробках, авариях, а также передвижение всех транспортных средств будет отображаться на видеостене.Кроме того, до 2025 года запланировано модернизировать и подключить к центру управления 27 адаптивных светофорных объектов, установить 74 видеодетектора транспорта, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию."Дополнительно будет модернизировано еще 37 светофорных объектов, установлено 142 видеодетектора транспорта, 86 видеокамер наблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также 3 автоматических дорожных метеостанции", - прокомментировали в Минтранспорта региона.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области