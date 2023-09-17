Интернет-пространство продолжает расширяться, создавая новые перспективы для специалистов из разных сфер. Рассмотрим топ-7 профессий, которые позволят вам найти себя в онлайне и обеспечить стабильный заработок в 2024 году.

Интернет-пространство продолжает расширяться, создавая новые перспективы для специалистов из разных сфер. Рассмотрим топ-7 профессий, которые позволят вам найти себя в онлайне и обеспечить стабильный заработок в 2024 году.1. Контент-маркетологКонтент — основа социальных сетей, и специалист, который умеет обеспечивать поток потенциальных клиентов и продающие смыслы в контенте, всегда будет востребован на рынке профессий. Контент-маркетолог играет важную роль в продвижении бренда, товаров или услуг через создание и распространение качественного и ценного контента. Ключевая задача специалиста – привлечь целевую аудиторию клиента, удержать ее внимание и стимулировать потенциальных клиентов к действиям, таким как покупка продукта, подписка на рассылку или взаимодействие с брендом.И так как сегодня онлайн-бизнес в соцсетях построен на продажах через контент, через триггеры и глобальные мотивирующие идеи, предприниматели готовы платить от 40-50.000₽ на старте и около 150.000₽-200.000₽, при хороших показателях работы у опытных специалистов.2. РилсмейкерНи для кого не секрет, что мы живем в эру вертикального контента в социальных сетях. И сегодня, как никогда, эксперты из разных сфер и бизнесы нуждаются в специалистах, работающих над созданием коротких видеороликов для соцсетей – рилсмейкерах. Такой формат видео становится все более популярным благодаря своей краткости, динамичности и возможности быстро привлечь внимание аудитории.В ключевые задачи рилсмейкера входят монтаж и обработка, смыслы, съемка оффлайн, взаимодействие с аудиторией и сотрудничество с брендами. Эта работа отлично подойдет тем, кто любит снимать видео и разбирается в виральности и продающих триггерах, ведь ролики нужны экспертам и бизнесам, в основном, для продаж. В среднем по Москве рилсмейкеры зарабатывают от 30.000₽.3. Программист ITПрограммист IT, специализирующийся на разработке приложений и платформ, на особом счету в онлайн-бизнесе. Почему? Все просто – сегодня многие корпорации и отдельные предприниматели создают свои приложения, потому и спрос на толковых специалистов очень высок.Вот некоторые из типичных задач, которые может выполнять программист IT: анализ требований клиента и бизнеса, программирование и разработка приложений/платформы и пр. В среднем по Москве разработчики приложений и платформ зарабатывают от 180.000₽.4. Проджект-менеджерПроджект-менеджер — специалист, в котором нуждаются абсолютно все онлайн-бизнесы и эксперты, создающие свое онлайн-обучение. Он играет ключевую роль в планировании, организации и управлении проектами клиентов, отвечая за их успешное завершение.Говоря простым языком, в обязанности проджект-менеджера входит управление командой онлайн-школы, курирование всех операционных процессов, контроль выполнения задач. Зарплата такого специалиста начинается от 30.000₽ на старте и доходит до 100.000₽ для опытного и инициативного сотрудника.5. Трафик-менеджер (закупщик рекламы)Онлайн-бизнесу нужен трафик: и большой онлайн-школе, и репетитору по английскому с блогом в 300 подписчиков. Трафик-менеджер, также известный как закупщик рекламы или специалист по медийной закупке, занимается организацией процесса набора целевой аудитории для блогеров, экспертов, магазинов, онлайн-школ через закупку рекламы.Основная задача таких специалистов – максимизировать видимость и эффективность рекламы, чтобы достичь поставленных маркетинговых целей. Обычно трафик-менеджеры работают за оклад +10-20% от рекламного бюджета своего заказчика.6. АссистентПрофессия ассистента, особенно в онлайн-бизнесе, играет важную роль в поддержке эффективной работы руководителя и организации различных задач. Вот некоторые из обязанностей и функций, которые может выполнять бизнес-ассистент: управление задачами руководителя, координация его расписания и travel-поддержка, организация мероприятий и встреч и пр.Зарплата ассистента колеблется от 20.000₽ до 80.000₽ за работу на полный день оффлайн.7. Менеджер по продажамМенеджеров по продажам не хватает всегда! Чаще всего в них нуждаются онлайн-школу или эксперты, у которых есть свое обучение. Такие специалисты отвечают за управление процессом продаж и выполнение поставленного плана. Их главная задача – грамотно выявлять потребности целевой аудитории, эффективно продавать продукты или услуги, поддерживать отношения с клиентами и обеспечивать рост выручки.Зарплата такого специалиста состоит из фиксированной окладной части и процента от продаж.Сегодня онлайн-пространство предоставляет бесчисленные возможности для карьерного и финансового роста. Выбрав одну из этих 7 профессий, вы сможете обеспечить себе стабильный и перспективный заработок в 2024 году.Виола Инсталова инфлюенс-маркетолог, эксперт по запускам в соцсетях, блогер, автор концепции "Святые Манипуляции"