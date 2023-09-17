Напугавший грибников во Владимирской области медведь оказался собакой. Видео сделали грибники - в...

Напугавший грибников во Владимирской области медведь оказался собакой.Видео сделали грибники - в районе поселка Карла Маркса в Камешковском районе. А затем выложили предостерегающий пост в соцсетях. Но в комментариях одна из местных жительниц заявила, что это пес Кузя, с которым обычно гуляет их бабушка, и в качестве доказательства прикрепила фото. Впрочем, расслабляться не стоит - некоторые комментаторы продолжают утверждать, что это всё-таки был медведь.Периодически во владимирских лесах происходят неожиданные встречи с косолапыми, а иногда хищники и сами выходят к людям. Как это произошло в 21-ом году в посёлке Красное Пламя, Александровского района.- Подержи дверь, Саш, подержи! Если че, забежим. Наташка побежала, ой, ой! Он пошел к Наташе, он хочет, чтобы она его погладила.Видео группы ВК AlexAutoLive