16-летняя наследница певицы рано повзрослела и вошла во вкус. Весной она окончила девятый класс и больше не возвращалась за парту. Но это отнюдь не мешает девушке развлекаться на глазах у всей страны.

16-летняя наследница певицы рано повзрослела и вошла во вкус. Весной она окончила девятый класс и больше не возвращалась за парту. Но это отнюдь не мешает девушке развлекаться на глазах у всей страны.Малолетняя Лидия Чистякова пошла по стопам популярной в России матери, признав себя артисткой. Находясь под теплым родительским крылом, она попыталась вступить на путь киноактрисы и поп-дивы. Прямо как певица Глюкоза.Разменявшая четвертый десяток звезда нулевых денно и нощно поддерживала дочь. Она находила оправдание ее скандальным поступкам, которые в основном и способствовали узнаваемости ребенка в российском обществе.Лидия Чистякова даже придумала себе нетривиальное прозвище — "рей". Однако пока он лишь отдается эхом звучного псевдонима певицы Глюкозы.Впрочем, у 16-летней девушки уже есть армия поклонников и друзья противоположного пола. С одним из парней девушка повеселилась в авто перед включенной камерой. Юноша записал на заднем сидении машины вместе с дочерью российской знаменитости.Типичные подростковые шалости в виде шуток и творческих экспериментов помогли застенчивому юноше раскрепоститься. Ранее у него возникали проблемы с принятием своего голоса. И хотя рядом была не певица Глюкоза, а лишь ее наследница, в дороге скромник снял напряжение и запел почти как соловей."Это теперь один из моих любимых видосов. Почему? Я был сонный, "убитый", но не постеснялся заснять, как мы дурачимся и поем. Для меня это прям прогресс", — поделился парень в описании к ролику.Дочь певицы Глюкозы любезно перенаправила видео на свою страничку. Сейчас у Лидии Чистяковой есть новый повод для гордости. Кажется, она муза.